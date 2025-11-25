Mujer muere arrollada por bus extraurbano en la calzada Roosevelt y el hecho genera caos vial en ruta interamericana

Un accidente de tránsito ocurrido este martes 25 de noviembre en el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt, con sentido hacia la Ciudad de Guatemala, dejó a una mujer fallecida y provocó fuerte congestionamiento vehicular en la ruta interamericana y sectores aledaños.

De acuerdo con la información preliminar de los Bomberos Voluntarios, la víctima se movilizaba como pasajera en una motocicleta —posiblemente utilizada como mototaxi— cuando, por causas aún no establecidas, fue embestida por un autobús de transporte extraurbano que cubre la ruta de Momostenango a la capital. El piloto de la motocicleta sobrevivió al percance.

La fallecida no ha sido identificada. Se informó que trabajaba como enfermera privada.

El impacto del autobús arrojó a la mujer bajo las llantas del pesado vehículo, lo que le provocó la muerte inmediata. El Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área mientras se realiza el peritaje correspondiente.

Debido a que el bus y la motocicleta permanecen en el carril derecho, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco habilitó únicamente dos carriles hacia el oriente, lo que ha causado un severo congestionamiento en la calzada Roosevelt y sus vías de acceso, entre ellas el bulevar San Cristóbal.

Roger Escalante, gerente de Emixtra, explicó que la fila de vehículos alcanza ya el kilómetro 22.5 de la ruta interamericana. Además, reportó lentitud en el ingreso al bulevar San Cristóbal, especialmente en el retorno de la 2ª. y 3ª avenidas de la zona 8 de Mixco.

La PMT recomendó tomar vías alternas y conducir con precaución mientras se libera el paso.

Motorista fallecido en Km 15.5 Calzada Roosevelt con sentido hacia Ciudad de Guatemala, unidad de emergencia y agentes PMT apoyan en el lugar. #TránsitoMixco pic.twitter.com/bLAniYGZFm — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) November 25, 2025

Un accidente de transito ocurrió en el km 15 de la Calzada Roosevelt, en dirección a la ciudad.



En el lugar se encuentra fallecida una mujer de aproximadamente 25 a 30 años, quien no ha sido identificada.



Se movilizaba en una motocicleta como acompañante.#CVBalServicio pic.twitter.com/h4TtrUvb4h — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 25, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

