Mujer muere arrollada por bus extraurbano en la calzada Roosevelt y el hecho genera caos vial en ruta interamericana

Sucesos

Mujer muere arrollada por bus extraurbano en la calzada Roosevelt y el hecho genera caos vial en ruta interamericana

Una mujer murió en un hecho de tránsito registrado en el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt, en dirección hacia la Ciudad de Guatemala, donde el tránsito se complica.

y

|

time-clock

Agentes de tránsito regulan el paso en el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt, donde una mujer murió arrollada por un bus de transporte extraurbano. (Foto Prensa Libre: CVB)

Agentes de tránsito regulan el paso en el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt, donde una mujer murió arrollada por un bus de transporte extraurbano. (Foto Prensa Libre: CVB)

Un accidente de tránsito ocurrido este martes 25 de noviembre en el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt, con sentido hacia la Ciudad de Guatemala, dejó a una mujer fallecida y provocó fuerte congestionamiento vehicular en la ruta interamericana y sectores aledaños.

De acuerdo con la información preliminar de los Bomberos Voluntarios, la víctima se movilizaba como pasajera en una motocicleta —posiblemente utilizada como mototaxi— cuando, por causas aún no establecidas, fue embestida por un autobús de transporte extraurbano que cubre la ruta de Momostenango a la capital. El piloto de la motocicleta sobrevivió al percance.

La fallecida no ha sido identificada. Se informó que trabajaba como enfermera privada.

El impacto del autobús arrojó a la mujer bajo las llantas del pesado vehículo, lo que le provocó la muerte inmediata. El Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área mientras se realiza el peritaje correspondiente.

Debido a que el bus y la motocicleta permanecen en el carril derecho, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco habilitó únicamente dos carriles hacia el oriente, lo que ha causado un severo congestionamiento en la calzada Roosevelt y sus vías de acceso, entre ellas el bulevar San Cristóbal.

Roger Escalante, gerente de Emixtra, explicó que la fila de vehículos alcanza ya el kilómetro 22.5 de la ruta interamericana. Además, reportó lentitud en el ingreso al bulevar San Cristóbal, especialmente en el retorno de la 2ª. y 3ª avenidas de la zona 8 de Mixco.

La PMT recomendó tomar vías alternas y conducir con precaución mientras se libera el paso.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Frenemos los accidentes Tránsito en la Roosevelt Tránsito en Mixco 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS