“No tengo dónde dejarlo”: bebé muerto es hallado en una banca de iglesia con mensaje desgarrador

“Ángel Emiliano. Nació el 27 de agosto. Por favor no tengo dónde dejarlo para que tenga un lugar donde descanse en paz”, dice la nota que fue dejada junto al cadáver de un recién nacido, abandonado en una banca de una iglesia parroquial de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Los Bomberos Municipales Departamentales de la Estación 6 de dicho municipio informaron que el cuerpo del pequeño fue localizado envuelto en una frazada blanca, sobre una de las bancas del templo ubicado en la zona 1 del municipio.

“En el lugar se localiza el cadáver de un recién nacido, quien fue identificado únicamente como Ángel Emiliano”, relataron los socorristas.

Detallaron que evaluaron al pequeño, pero determinaron que ya había fallecido, por lo que notificaron al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC), para que efectúen las investigaciones correspondientes.

No precisaron si el pequeño presentaba señales de violencia, por lo que será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) el que determine las causas de la muerte.

Agregaron que junto al cuerpo fue localizada una nota escrita con lapicero sobre una hoja de cuadrícula, en la que se deja entender que fue dejado en ese lugar para que se le dé cristiana sepultura.

En una parte del escrito, que no es completamente legible, se cree que dice: “Mira al sol, mi Ángel”. Luego se lee: “Ángel Emiliano. Nació el 27 de agosto. Por favor no tengo dónde dejarlo para que tenga un lugar donde descanse en paz”.

De momento, las autoridades de la iglesia no se han pronunciado, mientras las autoridades intentan establecer quién fue la persona que llevó el cuerpo hasta el templo.

Vecinos del sector se mostraron consternados por el suceso y exigen que el caso sea esclarecido, pues podría tratarse de un hecho de violencia o de negligencia por parte de los padres.

