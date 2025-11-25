Pasajero muere baleado en bus urbano en zona 12; piloto detiene la unidad frente a estación de bomberos

Una persona murió baleada dentro de un bus urbano, que se detuvo de emergencia frente a la estación de los Bomberos Municipales, en el bulevar Liberación y 12 avenida, zona 12. Las autoridades investigan si se trató de un ataque directo o un asalto.

El piloto del autobús se detuvo de emergencia frente a dicha estación para solicitar ayuda, luego de que se reportaran disparos dentro de la unidad. Al llegar, los socorristas determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, debido a heridas provocadas por arma de fuego.

Una de las ventanas del bus está rota, presuntamente por el impacto de un proyectil, lo que abre la posibilidad de que el disparo haya sido efectuado desde el exterior. Sin embargo, el Ministerio Público deberá confirmar esta hipótesis, mientras desarrolla las diligencias de rigor.

Hasta el momento se desconoce si el hecho ocurrió durante un asalto o si se trató de un ataque directo contra la víctima.

