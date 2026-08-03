Pasajeros resultan heridos en accidente de bus extraurbano en la ruta Interamericana

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Pasajeros resultan heridos en accidente de bus extraurbano en la ruta Interamericana

Bomberos informaron sobre un bus accidentado en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché.

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ACCIDENTE EN EL KM 102 DE LA INTERAMERICANA

Bus accidentado en el km 105 de la ruta Interamericana, en Chichicastenango, Quiché. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios y los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este lunes 3 de agosto se registró un accidente de un bus extraurbano en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, Chichicastenango, Quiché.

De acuerdo con la información preliminar, 17 pasajeros resultaron heridos y, cuatro fueron trasladados a un hospital.

Los socorristas aún atienden la emergencia y la cantidad de heridos podría aumentar.

El bus quedó sobre el arriate central y aún se desconocen las causas del percance.

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El bus sufrió daños por el impacto y el tránsito es lento en ambos sentidos de la ruta, en el kilómetro 105.

La mayoría de los pasajeros salió del bus accidentado por sus propios medios.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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