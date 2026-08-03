Pasajeros resultan heridos en accidente de bus extraurbano en la ruta Interamericana

Los Bomberos Voluntarios y los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este lunes 3 de agosto se registró un accidente de un bus extraurbano en el kilómetro 105 de la ruta Interamericana, Chichicastenango, Quiché.

De acuerdo con la información preliminar, 17 pasajeros resultaron heridos y, cuatro fueron trasladados a un hospital.

Los socorristas aún atienden la emergencia y la cantidad de heridos podría aumentar.

El bus quedó sobre el arriate central y aún se desconocen las causas del percance.

El bus sufrió daños por el impacto y el tránsito es lento en ambos sentidos de la ruta, en el kilómetro 105.

La mayoría de los pasajeros salió del bus accidentado por sus propios medios.

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