Persecución policial termina en balacera en la Bolívar; muere un presunto sicario y capturan a otro

Una persecución policial derivada de un ataque armado ocurrido en la colonia Cuatro de Febrero, zona 7 capitalina, terminó este lunes 18 de mayo en un enfrentamiento a balazos entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y presuntos sicarios en la avenida Bolívar, entre las zonas 3 y 8 de la capital.

La PNC informó que los agentes dieron alcance a los sospechosos luego de una persecución que comenzó tras el ataque armado registrado en la 23 calle “A” y 29 avenida “C” de la colonia Cuatro de Febrero.

Según los Bomberos Voluntarios, el ataque dejó un hombre muerto y otra persona herida de bala.

De acuerdo con la información policial, los presuntos responsables intentaron escapar en motocicleta, pero fueron interceptados en la avenida Bolívar, donde se enfrentaron a balazos con los agentes.

La PNC indicó que uno de los presuntos delincuentes murió en el lugar y otro fue capturado. En la escena quedó una motocicleta y un arma de fuego.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó en sus redes sociales que las autoridades bloquearon ambos sentidos de la avenida Bolívar para efectuar las diligencias correspondientes del Ministerio Público (MP).

Montejo añadió el cierre vehicular complicará el tránsito en el sector mientras se desarrollan las diligencias de investigación.

Las rutas alternas recomendadas son:

Plaza Mariachis

Avenida El Cementerio

Avenida Santa Cecilia

Calzada Atanasio Tzul

Avenida La Castellana

Hecho de violencia.



Ataque armado contra motorista, murió en Avenida Bolivar 28 calle zona 3. No ha sido identificado.



Policia Nacional Civil dice que hay evidencias tambien en zona 8, proceden a bloquear ambas pistas de la Avenida Bolívar.



Sus vías alternas son:



- Plaza… pic.twitter.com/RPMI8YYejK — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 19, 2026

Urgente 🚨 🚨



Luego de un ataque armado y una persecución policial que termina en Avenida Bolívar entre zona 3 y zona 8, se logra neutralizar a un delincuente y otro más ha sido dado de baja al enfrentarse a la PNC. En el lugar queda una arma de fuego y una motocicleta. pic.twitter.com/nKcO9VweAH — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 19, 2026