Sucesos
Persecución policial termina en balacera en la Bolívar; muere un presunto sicario y capturan a otro
Una persecución policial tras un ataque armado en la colonia Cuatro de Febrero terminó en un enfrentamiento en la avenida Bolívar, donde un presunto sicario murió y otro fue capturado.
Un presunto sicario es capturado por agentes de la PNC luego de una persecución y un enfrentamiento armado en la avenida Bolívar. (Foto Prensa Libre: PNC)
Una persecución policial derivada de un ataque armado ocurrido en la colonia Cuatro de Febrero, zona 7 capitalina, terminó este lunes 18 de mayo en un enfrentamiento a balazos entre agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y presuntos sicarios en la avenida Bolívar, entre las zonas 3 y 8 de la capital.
La PNC informó que los agentes dieron alcance a los sospechosos luego de una persecución que comenzó tras el ataque armado registrado en la 23 calle “A” y 29 avenida “C” de la colonia Cuatro de Febrero.
Según los Bomberos Voluntarios, el ataque dejó un hombre muerto y otra persona herida de bala.
De acuerdo con la información policial, los presuntos responsables intentaron escapar en motocicleta, pero fueron interceptados en la avenida Bolívar, donde se enfrentaron a balazos con los agentes.
La PNC indicó que uno de los presuntos delincuentes murió en el lugar y otro fue capturado. En la escena quedó una motocicleta y un arma de fuego.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó en sus redes sociales que las autoridades bloquearon ambos sentidos de la avenida Bolívar para efectuar las diligencias correspondientes del Ministerio Público (MP).
Montejo añadió el cierre vehicular complicará el tránsito en el sector mientras se desarrollan las diligencias de investigación.
Las rutas alternas recomendadas son:
- Plaza Mariachis
- Avenida El Cementerio
- Avenida Santa Cecilia
- Calzada Atanasio Tzul
- Avenida La Castellana
Hecho de violencia.— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 19, 2026
Ataque armado contra motorista, murió en Avenida Bolivar 28 calle zona 3. No ha sido identificado.
Policia Nacional Civil dice que hay evidencias tambien en zona 8, proceden a bloquear ambas pistas de la Avenida Bolívar.
Sus vías alternas son:
- Plaza… pic.twitter.com/RPMI8YYejK
Urgente 🚨 🚨— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 19, 2026
Luego de un ataque armado y una persecución policial que termina en Avenida Bolívar entre zona 3 y zona 8, se logra neutralizar a un delincuente y otro más ha sido dado de baja al enfrentarse a la PNC. En el lugar queda una arma de fuego y una motocicleta. pic.twitter.com/nKcO9VweAH
Ataque armado dejó una persona fallecida y una persona herida de bala. Esto sucedió en la 23 calle "A" y 29 avenida "C" colonia 04 de Febrero zona 07. pic.twitter.com/HztrCoNqQQ— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 19, 2026