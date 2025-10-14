Picop sobrecargado vuelca en subida de San Marcos; muere un hombre y hay varios heridos

Un hombre murió y ocho personas más resultaron con golpes y crisis nerviosa luego de que un picop volcara en la aldea Rancho El Padre, San Cristóbal Cucho, San Marcos. Según los Bomberos Municipales Departamentales, el vehículo transportaba a nueve ocupantes, lo que representa una sobrecarga para ese tipo de automotor.

El hecho ocurrió en una subida empinada. Testigos indicaron que el picop perdió fuerza, retrocedió y terminó volcado sobre la carretera.

La víctima fue identificada como René Chonay Aparicio, de 52 años, originario de Suchitepéquez. Según los socorristas, su cuerpo fue localizado debajo del vehículo. El resto de personas fue atendido en el lugar con heridas menores y síntomas de crisis nerviosa.

Los bomberos de la estación de San Pedro Sacatepéquez notificaron a las autoridades correspondientes y permanecieron en el área hasta que el Ministerio Público se hizo presente para iniciar la investigación del caso.

De momento, se desconocen detalles sobre el destino del grupo o la razón por la que se desplazaban en un mismo vehículo. Las autoridades no han informado si se presentarán cargos relacionados con exceso de pasajeros o negligencia en la conducción.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

