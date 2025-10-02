Piloto de vehículo oficial choca en la carretera al Atlántico y la DGT le rescinde el contrato

Un vehículo oficial, placas O-859BBH, se vio involucrado en un accidente de tránsito con una camioneta extraurbana en el kilómetro 18 de la carretera al Atlántico, en dirección oriente.

El conductor del automóvil fue trasladado por Bomberos Voluntarios a un centro asistencial.

Usuarios en redes sociales difundieron imágenes y mensajes en los que aseguraban que el piloto se conducía en estado de ebriedad, aunque esa versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Horas después del accidente, la Dirección General de Transportes (DGT), adscrita al Ministerio de Comunicaciones, informó que el conductor laboraba como contratista de la institución.

Aunque no aclaró si el piloto iba bajo efectos de alcohol, sí confirmó que le fue rescindido el contrato laboral de manera inmediata.

La entidad indicó además que presentará denuncias ante las autoridades competentes y que pondrá a disposición toda la información necesaria para que se determine la responsabilidad del conductor.

Reacciones ciudadanas

En redes sociales, decenas de usuarios exigieron que se investigue el caso. “Esperemos que tomen cartas en el asunto”, escribieron varios internautas, quienes cuestionaron que un vehículo oficial se viera involucrado en un percance bajo esas circunstancias.

En un comunicado, la DGT reiteró que la seguridad vial es una prioridad y que cualquier conducta que la comprometa será tratada “con la seriedad y firmeza que amerita”.

La institución aseguró que colaborará plenamente con el ente investigador durante todo el proceso.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

