Pistoleros irrumpen en zona 2 de Quetzaltenango: matan a un hombre y hieren a trabajador

Pistoleros ultimaron este miércoles 29 de abril en la zona 2 de Quetzaltenango a un hombre que, según registros de la Policía Nacional Civil (PNC), tenía varios antecedentes por estafa. En el hecho, un repartidor de refrescos resultó herido.

La víctima mortal fue identificada como Selvin Reyes Florián, de 42 años, quien fue atacado a balazos en la 6ª calle de la zona 2 de Quetzaltenango, según el reporte de los Bomberos Voluntarios.

En el 2022, Selvin Geovanni fue capturado en la zona 2 de Quetzaltenango, sindicado de caso especial de estafa, según una orden girada por un juzgado de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, el 20 de junio de ese año. Para ese entonces, Reyes tenía dos antecedentes por el mismo delito.

Durante el ataque armado de este miércoles, también resultó herido Antony Matul, de 32 años, quien tomaba un pedido de refrescos en una tienda cercana, por lo que fue trasladado al Seguro Social de Quetzaltenango, informó Adoni Cifuentes, de los Bomberos Voluntarios.

Se confirmó que el fallecido es hermano del pastor evangélico Wesler Reyes Florián, condenado el 18 de enero de 2024 por el Tribunal de Femicidio de Quetzaltenango a 33 años de prisión inconmutables por el delito de agresión sexual con agravación de la pena.

El 5 de noviembre del 2021, la PNC informó que Welser Gilmar fue capturado en la zona 2 de Quetzaltenango, señalado del delito de agresión sexual con agravación de la pena contra una menor.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

