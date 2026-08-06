PMT alerta sobre cierres viales tras ataque contra un conductor en la zona 13

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PMT alerta sobre cierres viales tras ataque contra un conductor en la zona 13

El piloto de un vehículo resultó herido de bala mientras se desplazaba por la zona 13 de la capital.

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ATAQUE ARMADO EN LA ZONA 13. 6-8-26

Bomberos atienden a piloto atacado a balazos en la 7a. avenida y 6a. calle, zona 13. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron que este jueves 6 de agosto recibieron llamadas en la línea de emergencia 123 para alertar sobre un ataque armado contra un conductor en la 7a. avenida y 6a. calle, zona 13.

Al llegar al lugar, técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre de unos 45 años, quien sufrió una herida de bala en la mano derecha.

Los bomberos añadieron que el paciente, cuya identidad no pudo ser establecida, fue estabilizado en el lugar y trasladado a un hospital, donde quedó bajo cuidados médicos para recibir atención especializada.

Agregaron que las causas del ataque son desconocidas y serán investigadas por las autoridades competentes, que quedaron a cargo de las diligencias.

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Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que se registran cierres viales en el sector por el ataque.

Como vía alterna, sugirió utilizar la 3a. calle de la colonia Pamplona para incorporarse de nuevo a la 7a. avenida, zona 13.

Reportan fallecido en La Reformita

Montejo también informó sobre la muerte de un hombre en la 17 avenida, frente al 9-80, colonia La Reformita, zona 12.

Añadió que el Ministerio Público ya se encuentra en el lugar y que el cierre vehicular se mantendrá en coordinación con la Policía Nacional Civil.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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