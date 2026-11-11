“PNC de nuevo de luto”: asesinan a pareja de agentes en Jutiapa, tres menores resultan heridos y surgen dudas sobre el móvil del ataque

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la muerte de los agentes Reyna Erendy Linares Méndez, de 38 años, y Jesús Manuel Yaxón Tacaxoy, de 39, durante un ataque armado ocurrido el martes 10 de noviembre en la aldea El Carpintero, San José Acatempa, Jutiapa. Ambos eran esposos, estaban de vacaciones y se encontraban acompañados de familiares.

Linares Méndez tenía 16 años de servicio y estaba destacada en Jutiapa, mientras que Yaxón Tacaxoy acumulaba 12 años en la institución y estaba asignado en Mixco.

Según la información de la investigación, las víctimas habían acudido a una farmacia y, cuando abordaban su vehículo, desconocidos que viajaban en un automotor tipo agrícola dispararon en repetidas ocasiones.

Los atacantes huyeron con rumbo a Quesada, Jutiapa. En el lugar, las autoridades localizaron más de 20 indicios balísticos, que podrían contribuir a las investigaciones.

La tercera víctima mortal fue identificada como Rubidia Graciela Méndez Moreno, madre de la agente. Fue trasladada al Hospital Nacional de Jutiapa, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Tres menores y una joven resultaron heridos

El ataque también dejó heridos a tres menores de 1, 3 y 8 años, así como a una mujer de 19 años, quien sufrió lesiones en un brazo, el abdomen y una pierna.

Jesús Manuel Yaxón Tacaxoy, de 39 años, es recordado por la Policía Nacional Civil tras su muerte en un ataque armado en San José Acatempa, Jutiapa. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La presencia de menores entre las víctimas fue uno de los aspectos abordados durante el análisis posterior al informe periodístico. Sin embargo, la información disponible no precisa el parentesco de los niños con los agentes fallecidos, por lo que no se ha confirmado si quedaron en la orfandad.

Investigan el móvil del ataque y la posible relación con otros crímenes

Durante el programa Impacto Directo de Guatevisión se analizó la gravedad del hecho y la importancia de identificar a los responsables para evitar que el crimen quede impune.

En el análisis se destacó que los peritajes balísticos podrían aportar información sobre las armas utilizadas y permitir comparaciones con indicios recogidos en otros hechos violentos ocurridos en el oriente del país.

También se plantearon posibles escenarios relacionados con ataques dirigidos y represalias. No obstante, las autoridades no han confirmado el móvil del crimen ni una vinculación con otros ataques, por lo que esas posibilidades permanecen como hipótesis y no como conclusiones de la investigación.

Cuestionan la violencia y el riesgo de impunidad

Otro de los puntos abordados en Impacto Directo fue la vulnerabilidad de los agentes mientras se encontraban de vacaciones y el alcance del ataque, que también afectó a familiares y menores de edad.

Durante la discusión se expresó preocupación por la posibilidad de que hechos de esta gravedad queden sin esclarecer. Asimismo, se destacó la necesidad de que las investigaciones permitan establecer si existió una planificación previa y quiénes participaron en el ataque.

El ataque armado en la aldea El Carpintero, San José Acatempa, deja tres adultos fallecidos y cuatro personas heridas, entre ellas tres menores de edad. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Mientras continúan las diligencias, familiares y allegados rinden homenaje a las víctimas. Según el reporte, los féretros fueron trasladados a su vivienda y se esperaba que el sepelio se efectuara el jueves 12 de noviembre.

Hasta ahora se desconocen las causas del ataque y no se ha informado sobre capturas relacionadas con el caso.

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