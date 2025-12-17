Presuntos asesinos caen heridos en tiroteo con la PNC; video capta la escena tras intento de asalto

Una balacera registrada en video por testigos mostró el momento en que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) frustraron un intento de asalto a un camión de encomiendas en la zona 1 de Chiquimula. El operativo dejó un saldo de un hombre muerto y tres heridos de bala, entre ellos dos presuntos delincuentes.

El enfrentamiento ocurrió entre la 11 y 12 avenidas, donde agentes de la comisaría 23 interceptaron a dos individuos señalados de intentar cometer el atraco. Al notar la presencia policial, los sospechosos abrieron fuego y los uniformados respondieron al ataque.

Los detenidos, identificados como los hermanos Willian “R.”, de 34 años, y Marlon “R.”, de 28, resultaron heridos y fueron trasladados bajo custodia policial a un centro asistencial. En el lugar fueron decomisadas tres armas de fuego —dos revólveres calibre 38 especial y uno 357 mágnum—, una pistola 9 mm con munición en recámara, una tolva abandonada y una motocicleta con placas M-949KRB.

Según la PNC, ambos sujetos tienen órdenes de captura por asesinato y estafa propia, y se les atribuye la muerte de los investigadores de la DEIC Octaviano Casiano Nufio, 37, y Héctor Hugo Ramos Lorenzana, ocurrida el 5 de agosto del 2025 durante un allanamiento en Jocotán, Chiquimula.

Durante el tiroteo también resultaron heridos un piloto de encomiendas, de 33 años, y Eduardo Andrés Paiz Ortega, de 29, quien falleció poco después. Ambos, según testigos, habrían intentado seguir a los presuntos delincuentes.

Los videos captados por personas que presenciaron el enfrentamiento fueron compartidos en redes sociales y evidencian la rápida reacción policial ante el ataque armado.