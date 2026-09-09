Presuntos pandilleros del Barrio 18 capturados tras ataque armado en Cobán

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Presuntos pandilleros del Barrio 18 capturados tras ataque armado en Cobán

En Cobán, Alta Verapaz, fueron capturados cuatro presuntos delincuentes señalados de atacar a balazos al conductor de un camión repartidor.

Alvaro Castañeda Estrada

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Presuntos pandilleros del Barrio 18 capturados tras ataque armado en Cobán (Foto Prensa Libre: PNC)

Tras un ataque armado ocurrido en la entrada principal de San José La Colonia, zona 9 de Cobán, Alta Verapaz, fueron capturados cuatro presuntos pandilleros del Barrio 18. En el hecho, el conductor de un camión repartidor resultó herido de bala.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), las capturas fueron resultado del trabajo de investigación de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), en coordinación con agentes de la Comisaría 51.

Mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas a testigos, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables. Tres de ellos fueron identificados como Jonathan “N”, de 21 años; María “N”, 22, y Adriana “N”, 19, todos residentes de Villa Nueva y Amatitlán.

Los agentes desplegaron un operativo que permitió localizarlos luego de recibir información sobre personas que se movilizaban en dos motocicletas en el caserío Chinimlajón I, Cobán.

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Durante el operativo fueron localizados una motocicleta sin tarjeta de circulación, tres celulares y municiones. Además, en una zona boscosa fueron encontradas dos pistolas: una con reporte de hurto del 27 de febrero del 2025 y otra con el registro esmerilado. Se presume que las armas fueron utilizadas por los capturados.

La PNC informó que las diligencias continúan para fortalecer la investigación.

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Alvaro Castañeda Estrada

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