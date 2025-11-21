¿Qué consecuencias dejó el choque entre un Ferrari y un picop en Villa Nueva?

Un choque entre un picop y un Ferrari llamó la atención este viernes 21 de noviembre, pues el vehículo deportivo de lujo fue impactado en la parte trasera por el otro automotor. El incidente implicará grandes inversiones en reparaciones debido a lo exclusivo que resulta el deportivo.

Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT) informó, a través de su portavoz Dalia Santos, que el percance ocurrió en la ruta que de Bárcenas conduce a Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez; no se reportan heridos, solo daños materiales.

La portavoz dijo que el piloto del picop reconoció que se descuidó por un momento y colisionó contra el vehículo deportivo.

Ambos conductores contaban con seguros de la misma compañía y llegaron a un acuerdo respecto a los daños provocados por el accidente.

Santos añadió que, para evitar incidentes como este, es necesario mantener distancia entre vehículos, pues una falla mecánica o un terreno resbaladizo puede provocar un accidente.

Asimismo, recalcó la importancia de usar cinturón de seguridad y de contar con un seguro para poder cubrir los daños que se puedan ocasionar en otros vehículos.

Reacciones en redes sociales

El choque despertó el interés en redes sociales, donde usuarios manifestaron su asombro con comentarios divertidos.

“Mija, traete a uno de los hijos que lo vamos a dejar empeñado ya que, con mi carro, mi vida y la tuya no me alcanza”, escribió en X el usuario Señor Thompson.

“¿Qué chocaste contra un qué?!”, escribió en la misma red social Emmanuel López.

“Se cancelan los tamales de fin de año... y de los próximos 10 años que siguen”, ironizó en X Taviño.

Colisión vehicular en el km 27.5, ruta a Milpas Altas. solo daños materiales. #TransitoVN pic.twitter.com/2vYqe5gi2U — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) November 21, 2025

