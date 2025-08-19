¿Qué pasará con el menor que habría apuñalado a su hermano en la zona 5?

¿Qué pasará con el menor que habría apuñalado a su hermano en la zona 5?

La Procuraduría General de la Nación detalló sobre lo que pasará con el menor que habría apuñalado a su hermano en una iglesia de la zona 5 capitalina.

MUERTE DE NIÑO EN ZONA 5

PGN investiga caso de muerte de menor en iglesia de la zona 5 de la capital. (Foto Prensa Libre: Kimberly Solares)

Consternación continúa generando el caso de un menor que presuntamente apuñaló a su hermano de siete años mientras se encontraban en una iglesia ubicada en la zona 5 capitalina.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que, a través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, promovieron medidas de protección a favor del menor de 11 años, mediante un juez competente.

“El juez dictaminó que el menor quedará bajo resguardo de un familiar ampliado. La PGN dará el respectivo seguimiento para que el niño reciba terapia psicológica derivado de lo ocurrido”, indicó la institución.

El caso aún es investigado por las autoridades para determinar las circunstancias en que ocurrió, ya que el menor herido, a pesar de haber sido trasladado a un centro asistencial, perdió la vida.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Rosmery Ávila

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia, especializada en historias y en periodismo comunitario.

