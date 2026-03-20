Quiénes son las víctimas del incendio de consumió varias viviendas en zona 13

EEste 20 de marzo, los Bomberos Municipales informaron sobre un incendio de grandes proporciones que ha afectado a varias viviendas en la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina.

De acuerdo con el informe de los cuerpos de socorro en sus redes sociales, el incendio se registró en viviendas ubicadas en la 13 avenida y 34 calle de la zona 13.

En el incendio, tres hombres perdieron la vida porque no lograron salir de las viviendas incendiadas.

“Las personas ya no pudieron salir de la vivienda en llamas. Fueron localizados sin signos vitales y se dio aviso a las autoridades”, afirmaron los Bomberos Municipales.

Posteriormente, los Bomberos Municipales revelaron las identidades de los fallecidos. Se trata de:

Héctor Alfonso Rodríguez Castellón, de 65 años

Arnoldo Rodríguez Castellón, de 64 años

Alfonso Rodríguez, de 90 años

Tras apagar el incendio, los Bomberos Municipales comenzaron la remoción de escombros, en colaboración con vecinos de la zona 13.

Equipos de respuesta rápida han desplegado unidades contra incendios y abastecimientos para evitar que el fuego se propague a inmuebles colindantes. Se recomienda a los automovilistas ceder el paso a los vehículos de emergencia que se dirigen al sector. pic.twitter.com/zYq3CU0R6P — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) March 20, 2026

“Muchas de las personas se vieron afectados por el incendio estructural en horas de la noche”, señalaron los cuerpos de socorro.

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