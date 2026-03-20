Quiénes son las víctimas del incendio de consumió varias viviendas en zona 13

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Quiénes son las víctimas del incendio de consumió varias viviendas en zona 13

Tres personas fallecieron este 20 de marzo debido a un incendio de grandes proporciones que afectó varias viviendas en la zona 13.

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Incendio en zona 13

UN incendio de grandes proporciones en la zona 13 dejó tres personas fallecidas. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

EEste 20 de marzo, los Bomberos Municipales informaron sobre un incendio de grandes proporciones que ha afectado a varias viviendas en la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina.

De acuerdo con el informe de los cuerpos de socorro en sus redes sociales, el incendio se registró en viviendas ubicadas en la 13 avenida y 34 calle de la zona 13.

En el incendio, tres hombres perdieron la vida porque no lograron salir de las viviendas incendiadas.

“Las personas ya no pudieron salir de la vivienda en llamas. Fueron localizados sin signos vitales y se dio aviso a las autoridades”, afirmaron los Bomberos Municipales.

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Posteriormente, los Bomberos Municipales revelaron las identidades de los fallecidos. Se trata de:

Héctor Alfonso Rodríguez Castellón, de 65 años

Arnoldo Rodríguez Castellón, de 64 años

Alfonso Rodríguez, de 90 años

Tras apagar el incendio, los Bomberos Municipales comenzaron la remoción de escombros, en colaboración con vecinos de la zona 13.

“Muchas de las personas se vieron afectados por el incendio estructural en horas de la noche”, señalaron los cuerpos de socorro.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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