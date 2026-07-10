Reclamo por un parqueo desata agresión contra grupo de personas que trataron de auxiliar a dueño de picop

La Policía Nacional Civil (PNC) compartió detalles de cómo se originó la agresión contra siete personas en la colonia Nueva Esperanza, San Pedro Sacatepéquez, Guatemala.

Según el informe policial, un hombre de 34 años indicó que, a las 21.20 horas del jueves 9 de julio, dejó estacionado su picop e ingresó en su vivienda.

Afirmó que, después de unos minutos, llegó un grupo de 15 personas desconocidas para indicarle que moviera su vehículo porque obstaculizaba el paso y necesitaban sacar un mototaxi rojo.

Aseguró que les indicó que había espacio para sacar el vehículo; sin embargo, según él, sin mediar palabra lo agredieron físicamente, por lo que otras personas lo auxiliaron, pero también fueron agredidas.

De acuerdo con el informe policial, el agredido indicó que el grupo que los atacó los despojó de sus pertenencias, entre ellas, el Documento Personal de Identificación (DPI) y teléfonos celulares.

Añadió que, después del hecho, el grupo de agresores huyó con rumbo ignorado.

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Las siete personas agredidas fueron auxiliadas por los Bomberos Voluntarios y trasladadas al Hospital Roosevelt para recibir atención médica.

Según los bomberos, entre los agredidos hay hombres y mujeres que sufrieron traumas y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Algunas de las víctimas sufrieron hematomas y laceraciones en los brazos.

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