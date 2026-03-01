Rescate en el volcán Atitlán se extiende por más de 12 horas y moviliza apoyo aéreo

Elementos de la 45ª Compañía de Bomberos Voluntarios de Santiago Atitlán, Sololá, desarrollaron una prolongada jornada de rescate en el volcán Atitlán, luego de ser alertados sobre un turista nacional que sufrió un accidente mientras ascendía el coloso.

Según el reporte de los socorristas, el herido fue identificado como Mario Rogelio Gallardo, guatemalteco de 59 años. Tras ubicarlo en una zona de difícil acceso, los bomberos iniciaron el descenso; sin embargo, las condiciones del terreno complicaron la evacuación.

Debido a la pendiente y la irregularidad del camino, el traslado debió realizarse en hombros y por una ruta distinta a la habitual. La operación se extendió por más de 12 horas.

El desgaste físico afectó a varios socorristas, quienes presentaron agotamiento y requirieron asistencia médica en el lugar. No obstante, todos se encuentran estables.

Para completar la evacuación fue necesaria la intervención aérea, coordinada con la Brigada Especial de Rescate y el apoyo de un helicóptero, que permitió trasladar a Gallardo hacia un hospital privado en la capital.

Se registró un incidente con turistas en el Volcán Atitlán, se localizó a una persona herida; por lo difícil del terreno se coordinó evacuación aérea con la sección aérea de rescate, quienes luego de la evacuación, lo trasladaron hacia un sanatorio en la Ciudad de Guatemala. pic.twitter.com/lh5snTvWCQ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) March 2, 2026

