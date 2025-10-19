Roban patrulla de la PNC durante emboscada en San Juan Comalapa y la abandonan kilómetros después

Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) fue robada por un grupo de delincuentes en la comunidad Pamumus, San Juan Comalapa, Chimaltenango, durante un ataque armado contra agentes que atendían una denuncia por escándalo público.

Según reportes oficiales, los uniformados fueron agredidos a balazos por varios individuos al intentar identificarlos. Para resguardar su vida, los agentes corrieron del lugar, momento que fue aprovechado por los agresores para llevarse el vehículo oficial.

La patrulla fue localizada más tarde, abandonada a varios kilómetros del lugar del ataque. Los policías resultaron ilesos, según reportes de medios locales.

Elementos de los Bomberos Municipales de San Juan Comalapa acudieron al sitio para brindar asistencia y verificar la situación.

César Mateo, vocero de la PNC, informó que, durante una verificación de rutina por escándalo en la vía pública en la aldea Pamumus, San Juan Comalapa, agentes destacados en la Subestación local fueron agredidos con arma de fuego por un grupo de individuos. Durante el incidente, los atacantes intentaron llevarse la unidad oficial, la cual fue localizada abandonada a pocos metros del lugar. Afortunadamente, los agentes resultaron ilesos, aunque uno de ellos sufrió golpes leves.

La institución condena enérgicamente cualquier acto de violencia contra el personal policial e informa que ya se ha iniciado una investigación para identificar y capturar a los responsables. Reiteramos nuestro compromiso de velar por la seguridad ciudadana y mantener el orden público en todo el territorio nacional.

