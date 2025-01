Salen nuevos detalles de la muerte de Paola Marroquín, cuyo cuerpo fue hallado cerca del lago de Amatitlán

Las autoridades han revelado mayores sobre la muerte de Paola Marroquín, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 5 de enero a un costado del lago de Amatitlán, además de presentar señales de violencia.

De acuerdo a las autoridades, el cuerpo de la mujer fue hallado por un leñados que buscaba madera en la circunvalación l lago de Amatitlán. Muchos aseguran que este sector es desolado y es considerado peligroso. El equipo de Impacto Directo llevó a cabo un recorrido en el lugar donde fue hallado el cuerpo.

Durante el trayecto la PNC brindó acompañamiento debido a lo riesgoso del área. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que la víctima falleció por varias heridas provocadas por arma blanca.

Las autoridades añadieron que la víctima no residía en el sector, por que en su momento no se pudo identificar, y no fue hasta el pasado 7 de enero que el Inacif confirmó su identidad. En los primeros ocho días del 2025 se han registrado dos asesinatos en los alrededores del lago de Amatitlán.

