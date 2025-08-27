Se queda dormido en un viaje y ya no despierta; ayudante muere por aparente paro cardiorrespiratorio

Leopoldo Leonel Martínez, de 65 años, ayudante de un camión, murió la noche de este miércoles 27 de agosto, aparentemente por un paro cardiorrespiratorio, cuando regresaba de un viaje laboral en El Tejar, Chimaltenango.

Según relató el piloto del vehículo a los Bomberos Municipales Departamentales, Martínez le indicó, a pocos kilómetros de su destino, que iba a dormir un rato durante el trayecto. Al notar que no respondía, el conductor decidió detenerse cerca de la estación de bomberos para pedir auxilio.

“Más adelante le hablé, pero no me respondió. Como estábamos cerca de los bomberos, me detuve y ellos lo evaluaron, pero ya había fallecido”, explicó el piloto.

Elías Socoy, socorrista de los Bomberos Municipales Departamentales, confirmó que, al evaluarlo, la víctima ya no contaba con signos vitales y se presume que la causa fue un paro cardiorrespiratorio.

