Sicarios abren fuego dentro de un bus en Chinautla y matan al piloto y su ayudante

Dos hombres murieron y una persona más resultó herida este miércoles 7 de enero durante un ataque armado ocurrido en el interior de un autobús, en el primer callejón de la aldea El Durazno, Chinautla.

Según informaron los Bomberos Voluntarios, las tres víctimas presentaban múltiples heridas de bala. Los socorristas trasladaron a la persona herida a un centro asistencial.

Medios locales reportaron que los fallecidos serían el piloto y su ayudante de un bus que cubre la ruta entre San Martín y Jocotales.

El hecho violento ocurrió en el cruce conocido como La Cruz El Durazno, en la carretera antigua hacia San Pedro Ayampuc. La Policía Nacional Civil acordonó el área y mantiene el paso vehicular completamente cerrado mientras se desarrollan las diligencias.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

