Sicarios interceptan vehículo y matan a pareja en concurrida zona de Antigua Guatemala

Una balacera dejó muertos a un hombre y una mujer este jueves 14 de mayo en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, informaron los Bomberos Voluntarios.

El ataque armado ocurrió a media cuadra de la estación de los socorristas, en un sector que conecta con la calzada Santa Lucía Norte y la 1a. calle poniente.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas se desplazaban en un vehículo con placas P373DNH cuando fueron atacadas a balazos. El automóvil quedó con varias perforaciones en la parte trasera.

Versiones de medios locales señalan que, al parecer, las víctimas intentaban huir de los atacantes cuando ocurrió el ataque. Según reportes preliminares, los agresores se movilizaban en motocicleta.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y confirmaron la muerte de ambas personas, quienes no han sido identificadas. De manera preliminar, se indicó que las víctimas tendrían entre 25 y 30 años.

El hecho armado ocurrió en un área de alta circulación vehicular y peatonal, debido a que en el sector funcionan comercios y se ubica el mercado de La Pólvora, uno de los puntos más concurridos de Antigua Guatemala.

Las autoridades efectuaban diligencias en el lugar, por lo que se reportaban complicaciones en el tránsito y cierres viales mientras el Ministerio Público recababa evidencias.

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