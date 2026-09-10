Soldado fallece y agentes de la PNC resultan heridos y retenidos durante operativo en Alta Verapaz

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Soldado fallece y agentes de la PNC resultan heridos y retenidos durante operativo en Alta Verapaz

Fuerzas de seguridad fueron agredidas durante operativos en Chahal, Alta Verapaz. Un soldado murió y agentes de la PNC fueron retenidos.

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escena del crimen

Fotografía ilustrativa. Autoridades reportan un soldado fallecido en operativo en Chahal, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Un soldado falleció y otro resultó herido; además, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) resultó herido y dos retenidos este jueves 10 de septiembre durante un operativo en Semox 1, Chahal, Alta Verapaz.

De acuerdo con la PNC, un contingente ingresó en una finca para ejecutar una diligencia de erradicación de plantaciones de marihuana, cuando pobladores de la localidad rodearon a los uniformados.

El informe policial detalla que se intentó dialogar con los pobladores, pero estos se abalanzaron contra las fuerzas de seguridad y agredieron con machetes a los uniformados.

Según la PNC, los soldados habrían disparado al inicio del conflicto para dispersar a los inconformes, pero la agresión contra las fuerzas de seguridad continuó.

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La PNC afirmó que un soldado falleció, mientras que un agente resultó herido.

El resto de los soldados y agentes evacuó el área. El operativo continuaba en los alrededores de la finca donde está la plantación ilícita.

De forma preliminar, la PNC reporta el extravío de tres fusiles del Ejército de Guatemala durante el operativo.

Para leer más: Localizan y destruyen en Petén una plantación de marihuana con avalúo superior a Q31 millones

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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