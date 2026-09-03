Localizan y destruyen en Petén una plantación de marihuana con avalúo superior a Q31 millones

Autoridades antinarcóticas informaron de la erradicación en Petén de más de 63 mil matas de marihuana, valoradas en más de Q31 millones.

De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), compartida este jueves 3 de septiembre, el operativo fue parte de las acciones de prevención y combate al narcotráfico.

La PNC explicó que policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica localizaron un cultivo de marihuana en un área montañosa aledaña al municipio de Las Cruces, Petén.

Durante el operativo, los agentes antinarcóticos erradicaron 63 mil 756 matas de marihuana, con un avalúo aproximado de Q31 millones 878 mil.

La PNC también informó que investigadores y fiscales del Ministerio Público efectuaron un allanamiento en la zona 1 de Retalhuleu.

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En la diligencia localizaron 55 “colmillos” con cocaína, 387 envoltorios con piedras de crack y Q4 mil 620.

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