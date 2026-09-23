Precio de los combustibles en Guatemala: estos son los precios de galón de regular y super en autoservicio

Los precios de los combustibles en Guatemala registraron un nuevo incremento este 23 de septiembre, principalmente en las gasolinas regular y superior.

Según la información compartida a este medio y, posteriormente, verificada en 15 estaciones de servicio de Villa Nueva, zona 11 y zona 12.

¿A cuánto llega el precio de la gasolina?

Este 23 de septiembre, los precios reportados y posteriormente verificados por este medio muestran un incremento de aproximadamente Q0.70 por galón en las dos gasolinas.

Los precios registrados son:

Gasolina regular: Q43.29 por galón

Gasolina superior: Q45.29 por galón

Diésel: Q49.40 por galón

De esta forma, la gasolina regular pasó de un promedio de Q42.58 a Q43.29, mientras que la superior subió de Q44.61 a Q45.29.

El aumento ocurre después de que el informe semanal del MEM, con precios monitoreados al 21 de septiembre, reportara un promedio de Q42.58 por galón para la gasolina regular, Q44.61 para la superior y Q49.40 para el diésel, en modalidad de autoservicio.

El diésel, que ya se encuentra cerca de los Q50 por galón, mantiene de momento el precio promedio reportado desde el 14 de septiembre.

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¿Por qué subieron los combustibles?

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) explicó que durante esta semana los costos internacionales de los combustibles se han visto afectados por factores geopolíticos y por acontecimientos que impactan las rutas de transporte y la infraestructura petrolera.

Entre ellos mencionó las acciones de los hutíes en rutas marítimas estratégicas y los ataques de Ucrania contra infraestructura petrolera y refinerías de Rusia.

El comportamiento de los precios internacionales tiene un efecto directo en Guatemala debido a que el país depende de las importaciones para abastecer su mercado de combustibles. El MEM señala que Guatemala es 100% importador de combustibles, por lo que las variaciones internacionales pueden trasladarse al precio local, junto con factores como inventarios, logística, seguros y tipo de cambio.

Congreso aprueba exención temporal del IVA e IDP

El nuevo incremento ocurre en un contexto de precios elevados de los combustibles. El 22 de septiembre, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, que establece la suspensión temporal del IVA y del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) para la gasolina regular, superior y el diésel.

Sin embargo, la medida todavía no se reflejaba en el precio de los combustibles este 23 de septiembre, debido a que el decreto aún debía completar el proceso correspondiente para su entrada en vigor.