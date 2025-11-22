Testimonio estremecedor tras accidente de microbús en Chiantla: “Cabal en La Cumbre estaban peleando”

“Cabal en La Cumbre estaban peleando”, dijo uno de los dos sobrevivientes del accidente de un microbús en Chiantla, Huehuetenango, al relatar que el piloto conducía a gran velocidad mientras disputaba pasaje con otro conductor.

El percance tuvo lugar en la ruta conocida como La Zeta, cuando, según relató el herido, el conductor del microbús descendía a gran velocidad mientras disputaba pasaje con otro piloto. El testimonio fue captado en video mientras el hombre, visiblemente afectado por las heridas, esperaba atención médica en la orilla del camino.

“Cabal en La Cumbre estaban peleando”, se le escucha decir con dificultad, en alusión a que la competencia entre conductores había comenzado desde la salida del punto conocido como La Cumbre.

Las autoridades informaron que el vehículo se precipitó a un barranco de aproximadamente 250 metros de profundidad. La unidad quedó totalmente destruida. De las seis personas que viajaban a bordo, solo dos sobrevivieron. No se ha confirmado si entre los ocupantes heridos o muertos se encontraba el piloto.

Walter Gómez, comandante de los Bomberos Voluntarios, explicó que las víctimas fueron localizadas en el fondo del barranco. Los dos heridos fueron trasladados al hospital en estado delicado. Gómez también reiteró que esta ruta ha sido escenario de otros accidentes similares y pidió a los automovilistas transitar con precaución.

La versión del sobreviviente permite descartar, preliminarmente, una posible falla mecánica como causa del siniestro.

El Ministerio Público llegó al lugar para procesar la escena, mientras que el Ejército de Guatemala, por medio de la Brigada Humanitaria y de Rescate, colaboró con las tareas de auxilio, en coordinación con la Conred.

