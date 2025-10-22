Sucesos
Tragedia en El Tejar colapsa el tránsito en la ruta Interamericana y revela falta de rutas alternas
Un accidente mortal ocurrido en El Tejar, Chimaltenango, paralizó el tránsito en la ruta Interamericana y expuso la falta de rutas alternas en la zona.
Autoridades regulan el tránsito en el km 51.3 de la ruta Interamericana, entrada a El Tejar, donde una joven motorista murió tras ser arrollada por un tráiler. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)
La muerte de una joven motorista de 14 años, arrollada por un tráiler en el kilómetro 51.3 de la ruta Interamericana, entrada a El Tejar, Chimaltenango, provocó una fuerte congestión vehicular este miércoles 22 de octubre.
El accidente obligó a cerrar temporalmente el paso en ambos sentidos, mientras el Ministerio Público (MP) efectuaba las diligencias de ley. El hecho ocurrió frente a la estación de los Bomberos Municipales Departamentales, quienes confirmaron el deceso de la víctima al llegar al lugar.
La escena generó acumulación de vehículos pesados y unidades particulares que habitualmente utilizan este tramo, clave para la movilidad entre occidente y la capital. La situación se agravó por la ausencia de rutas alternas dentro del casco urbano de El Tejar.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) trabajaron en la regulación del paso, mientras las autoridades pidieron a los conductores desviar su ruta hacia el libramiento de Chimaltenango, que también presentaba carga vehicular.
El sector afectado, conocido por su alta actividad comercial e industrial, suele presentar complicaciones viales, pero el cierre total de la vía complicó aún más la situación.
Testigos pedían a las autoridades revisar grabaciones de videovigilancia para esclarecer el hecho.
Hasta el momento no se ha confirmado si el conductor del tráiler involucrado permaneció en el lugar o abandonó la escena. La víctima fue identificada como Lesly Sarahi Muñoz Tezen.
