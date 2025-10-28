Tragedia en Jutiapa: árbol de gran tamaño cae sobre un vehículo y mata a cuatro personas

Sucesos

Tragedia en Jutiapa: árbol de gran tamaño cae sobre un vehículo y mata a cuatro personas

Cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas cuando un árbol cayó sobre el vehículo en el que viajaban, en el cruce de Agua Blanca a San Miguel Chaparrón, Jutiapa.

Bomberos utilizan equipo hidráulico para rescatar a sobrevivientes tras la caída de un árbol sobre un vehículo en Jutiapa. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Cuatro personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este martes 28 de octubre, luego de que un árbol de grandes dimensiones cayera sobre un vehículo que transitaba por el cruce de Agua Blanca a San Miguel Chaparrón, en Jutiapa.

El incidente ocurrió en un tramo de la carretera donde no se reportaban condiciones climáticas adversas al momento del suceso. Las razones por las que el árbol colapsó aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Agua Blanca, Ipala y Santa Catarina Mita se movilizaron al lugar y, con apoyo de maquinaria pesada y equipo hidráulico —conocido como quijada de la vida—, trabajaron durante varios minutos para liberar a los ocupantes del vehículo.

Cuatro personas fueron rescatadas con vida y trasladadas de inmediato a un centro asistencial cercano, donde reciben atención médica. En el lugar también se localizaron los cuerpos de cuatro personas fallecidas, atrapadas entre los restos del automotor.

Las autoridades locales, junto con el Ministerio Público, iniciaron los procedimientos correspondientes para el levantamiento de los cadáveres y la investigación del hecho.

El tránsito en el sector fue cerrado temporalmente mientras se realizaban las labores de rescate y remoción de escombros. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas.

