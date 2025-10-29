Tragedia en puente Mocá: familia cae al río; hay seis heridos y dos desaparecidos

Una familia originaria de Santiago Atitlán, Sololá, cayó este miércoles 29 de octubre al fondo del río Mocá, luego de que el vehículo en el que se conducía fuera empujado por un transporte pesado desde el puente anexo al Brisas del Mocá, en el kilómetro 131.7 de la ruta al Suroccidente, Chicacao, Suchitepéquez.

Según reportes de medios locales, la familia viajaba desde Mazatenango hacia Atitlán cuando ocurrió el percance. Debido a las lluvias de las últimas horas, el caudal del río estaba crecido al momento del accidente.

Socorristas que atendieron la emergencia rescataron a seis personas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos. Sin embargo, un niño y un adulto —posiblemente el conductor del vehículo— continúan desaparecidos.

Los restos del automotor quedaron atrapados entre los escombros del puente colapsado, cuya estructura había sufrido daños por el paso de transporte pesado y las lluvias constantes en la región.

