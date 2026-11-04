Tráiler pierde el control y se estrella contra varios locales comerciales de un mercado en Villa Nueva

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Tráiler pierde el control y se estrella contra varios locales comerciales de un mercado en Villa Nueva

Accidente de tráiler causa daños en locales comerciales de un mercado de la zona 1 de Villa Nueva.

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Accidente en mercado de Villa Nueva

Tráiler accidentado daña locales en el mercado de Villa Nueva. (Foto Prensa Libre. cortesía PMT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que, durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, un tráiler chocó contra varios puestos del mercado central, ubicado en la 5a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de ese municipio.

Añadió que el paso vehicular permanece cerrado y que agentes de la PMT esparcen selecto sobre el aceite derramado en el asfalto a causa del accidente.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que, tras verificar si había víctimas, localizaron únicamente al piloto del tráiler, quien presentaba una crisis nerviosa y recibió atención en el lugar.

Según los socorristas, el impacto del vehículo pesado causó daños materiales en varios locales comerciales.

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Una imagen compartida por la PMT muestra los daños ocasionados por el tráiler en la infraestructura de algunos comercios.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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