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Tráiler pierde el control y se estrella contra varios locales comerciales de un mercado en Villa Nueva
Accidente de tráiler causa daños en locales comerciales de un mercado de la zona 1 de Villa Nueva.
Tráiler accidentado daña locales en el mercado de Villa Nueva. (Foto Prensa Libre. cortesía PMT)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que, durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre, un tráiler chocó contra varios puestos del mercado central, ubicado en la 5a. avenida y 1a. calle de la zona 1 de ese municipio.
Añadió que el paso vehicular permanece cerrado y que agentes de la PMT esparcen selecto sobre el aceite derramado en el asfalto a causa del accidente.
Los Bomberos Voluntarios reportaron que, tras verificar si había víctimas, localizaron únicamente al piloto del tráiler, quien presentaba una crisis nerviosa y recibió atención en el lugar.
Según los socorristas, el impacto del vehículo pesado causó daños materiales en varios locales comerciales.
Una imagen compartida por la PMT muestra los daños ocasionados por el tráiler en la infraestructura de algunos comercios.
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Se confirma que el vehículo volcado en el mercado central zona 1 es un tráiler con plataforma. El paso esta totalmente cerrado en el punto. #TransitoVN https://t.co/MwuMuJD7mR— TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) November 4, 2026
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