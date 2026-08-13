Tráiler se queda sin frenos en ruta al Pacífico, derriba tres postes y vuelca en el km 13.5

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Tráiler se queda sin frenos en ruta al Pacífico, derriba tres postes y vuelca en el km 13.5

El accidente de un tráiler en el km 13.5 de la ruta al Pacífico derribó tres postes. Autoridades prevén un cierre vehicular de al menos dos o tres horas.

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Trailer volcado km 13 Villalobos ruta al Pacífico

Un tráiler volcó en el km 13.5 de la ruta al Pacífico después de quedarse sin frenos y derribar tres postes. La PMT coordina un cierre vehicular para descargar el contenedor. (Foto Prensa Libre: Amílcar Montejo / X)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó que un vehículo de transporte pesado volcó en el km 13.5 de la ruta al Pacífico, en dirección al sur, durante la madrugada de este 13 de agosto.

Henry Quevedo, portavoz de la PMT de Villa Nueva, señala que el tráiler se accidentó después de quedarse sin frenos en el ingreso al puente Villalobos, para retornar hacia el bulevar sur de San Cristóbal.

Las autoridades coordinan el retiro de cables de la vía pública, luego de que tres postes fueran derribados en el sector.

Quevedo explica que el incidente afecta a los usuarios que se dirigen a San Cristóbal. Recomienda utilizar la calzada Raúl Aguilar Batres o conducir por el puente Enrique Tejada.

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Hasta el momento, dos grúas esperan indicaciones para retirar el transporte pesado.

Quevedo señala que el tráiler volcado no afecta la circulación, pero algunos conductores reducen la velocidad para observar el incidente, lo que podría generar riesgos para quienes circulan a mayor velocidad.

El accidente de tránsito no representa un inconveniente para el ingreso a la Ciudad de Guatemala.

En una actualización, la PMT de Villa Nueva anunció que el contenedor será descargado, lo que implicará un cierre vehicular durante al menos dos o tres horas más.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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