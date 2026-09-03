Tráiler vuelca, derriba un poste y bloquea ruta antigua de Palín a Escuintla

Un tráiler volcó este jueves 3 de septiembre en el kilómetro 44 de la ruta antigua de Palín a Escuintla, lo que provocó la muerte de una persona, informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y Protección Vial.

De acuerdo con las autoridades, en el vehículo viajaban cinco personas. Socorristas reportaron la muerte de uno de los ocupantes, mientras que los otros cuatro fueron atendidos en el lugar.

Debido al accidente, el camión bloqueó los dos carriles de la ruta y obstruyó el paso por completo, ya que, además, un poste del tendido eléctrico fue derribado por el pesado vehículo.

Las autoridades de Tránsito regularon la circulación vial para prevenir complicaciones y garantizar la seguridad en la ruta.