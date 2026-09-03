Sucesos
Tráiler vuelca, derriba un poste y bloquea ruta antigua de Palín a Escuintla
Un tráiler volcó en la ruta antigua de Palín a Escuintla, con saldo de una persona fallecida y cuatro atendidas en el lugar.
Tráiler volcado en el km 44 (CA-9) ruta a Palín. (Foto Prensa Libre: Tránsito PNC )
Un tráiler volcó este jueves 3 de septiembre en el kilómetro 44 de la ruta antigua de Palín a Escuintla, lo que provocó la muerte de una persona, informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y Protección Vial.
De acuerdo con las autoridades, en el vehículo viajaban cinco personas. Socorristas reportaron la muerte de uno de los ocupantes, mientras que los otros cuatro fueron atendidos en el lugar.
Debido al accidente, el camión bloqueó los dos carriles de la ruta y obstruyó el paso por completo, ya que, además, un poste del tendido eléctrico fue derribado por el pesado vehículo.
Las autoridades de Tránsito regularon la circulación vial para prevenir complicaciones y garantizar la seguridad en la ruta.
Provial del CIV atiende hecho de tránsito en el km 43 de la ruta al Pacífico [CA-9 Sur], en la ruta vieja de Palín, Escuintla. Vuelco de un cabezal deja una persona fallecida en el lugar. Se encuentran obstruidos ambos sentidos.— PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) September 3, 2026
¡Precaución! pic.twitter.com/Ig1qqxNUZ1