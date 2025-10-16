Tres personas mueren al volcar camión e invadir carril contrario en Tecpán Guatemala

Tres personas murieron este jueves 16 de octubre en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 97 de la ruta Interamericana, jurisdicción de Tecpán Guatemala, Chimaltenango, informaron fuentes oficiales.

Según informaron los Bomberos Municipales Departamentales, los ocupantes de un camión fallecieron en el lugar luego de que el vehículo volcara y se cruzara al carril contrario, donde impactó contra otro automotor que se dirigía hacia el occidente.

Al lugar acudieron elementos de las estaciones de Tecpán, Patzicía y Santa Cruz Balanyá, pero ya no pudieron hacer nada por las víctimas, quienes fueron declaradas fallecidas.

Hasta ahora se desconocen las causas del accidente; sin embargo, usuarios de redes sociales señalaron que el exceso de velocidad y la lluvia podrían haber sido factores determinantes.

El tránsito en ambos sentidos de la ruta se verá afectado debido a las diligencias que realiza el Ministerio Público (MP), por lo que los socorristas hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones.

