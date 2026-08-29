Tres personas mueren en distintos ataques armados este 29 de agosto

Los cuerpos de socorro atendieron varias emergencias este 29 de agosto, entre ellas dos ataques armados en los que murieron tres personas.

En horas de la tarde, en la 28 calle y 13 avenida de la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina, los Bomberos Municipales encontraron a un adolescente fallecido.

El joven de 17 años recibió varios impactos de bala, y por la gravedad de las heridas murió en el lugar.

También resultó con lesiones otro hombre de 21 años, que fue trasladado al Hospital Roosevelt.

Alrededor de las cinco de la tarde, los Bomberos Voluntarios reportaron que dos personas que se conducían en una motocicleta fueron asesinados.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en el asfalto con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

El hecho ocurrió en el ingreso a Pastores, Sacatepéquez.