Tres personas mueren en distintos ataques armados este 29 de agosto

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Tres personas mueren en distintos ataques armados este 29 de agosto

Entre las víctimas mortales de los ataques armados está un adolescente.

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Tres personas murieron en distintos ataques armados este sábado 29 de agosto. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los cuerpos de socorro atendieron varias emergencias este 29 de agosto, entre ellas dos ataques armados en los que murieron tres personas.

En horas de la tarde, en la 28 calle y 13 avenida de la colonia Santa Fe, zona 13 capitalina, los Bomberos Municipales encontraron a un adolescente fallecido.

El joven de 17 años recibió varios impactos de bala, y por la gravedad de las heridas murió en el lugar.

También resultó con lesiones otro hombre de 21 años, que fue trasladado al Hospital Roosevelt.

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Alrededor de las cinco de la tarde, los Bomberos Voluntarios reportaron que dos personas que se conducían en una motocicleta fueron asesinados.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en el asfalto con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

El hecho ocurrió en el ingreso a Pastores, Sacatepéquez.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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