¿Triple ejecución en Chuarrancho? MP investiga hallazgo de tres cadáveres y un carro quemado

Tres personas con impactos de bala en la cabeza fueron localizadas sin vida en un camino de terracería en la aldea Lo de Reyes, Chuarrancho, Guatemala. Junto a los cuerpos se encontró un vehículo completamente quemado.

La Fiscalía Municipal de Chinautla procesó la escena del crimen, donde se recolectaron varios indicios que serán analizados como parte de la investigación para esclarecer el triple homicidio, informó el Ministerio Público (MP).

Entre las evidencias figuran un casquillo para escopeta, una placa de circulación y el automóvil incinerado.

La Fiscalía detalló que, aunque en el lugar no se localizaron documentos de identificación, información preliminar sugiere que las víctimas podrían ser Wilkins Damar Arauz Tercero, Ángel Alexander Juárez Ocheita y Hasler Koeman Guay Aguilar.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realizarán las necropsias correspondientes para confirmar sus identidades.

Las autoridades informaron que ninguno de los cadáveres presentaba quemaduras, pese a la proximidad con el vehículo incendiado.