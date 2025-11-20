Turba intenta linchar a adulto y a dos menores señalados de extorsionar en la zona 18

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la noche del miércoles 19 de noviembre capturó a un adulto y remitió al juzgado respectivo a dos menores de edad, luego de que un grupo de personas intentara lincharlos.

Según la PNC, los tres son señalados de cometer extorsiones en la colonia El Rosario, zona 18.

El adulto fue identificado como Diego “N”, de 19 años, quien, junto con los dos menores, se encontraba amarrado a un poste del alumbrado público.

Una turba intentaba lincharlos, de acuerdo con la PNC.

Sin embargo, la pronta intervención policial evitó tal extremo y, de inmediato, fueron puestos a disposición de los juzgados respectivos, añadió el informe.

Al momento de ser rescatados y trasladados, los señalados presentaban golpes que, presuntamente, fueron ocasionados por algunas personas, indicó la Policía.

Para leer más: Linchamientos frente a niños: las graves consecuencias que tienen en la infancia guatemalteca estos actos violentos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.