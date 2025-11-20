Turba intenta linchar a adulto y a dos menores señalados de extorsionar en la zona 18

Sucesos

Turba intenta linchar a adulto y a dos menores señalados de extorsionar en la zona 18

La PNC rescató a un adulto y a dos adolescentes que iban a ser linchados, y los puso a disposición de los juzgados.

|

time-clock

Diego “N” fue capturado en la zona 18 por el posible delito de extorsión. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la noche del miércoles 19 de noviembre capturó a un adulto y remitió al juzgado respectivo a dos menores de edad, luego de que un grupo de personas intentara lincharlos.

Según la PNC, los tres son señalados de cometer extorsiones en la colonia El Rosario, zona 18.

El adulto fue identificado como Diego “N”, de 19 años, quien, junto con los dos menores, se encontraba amarrado a un poste del alumbrado público.

Una turba intentaba lincharlos, de acuerdo con la PNC.

EN ESTE MOMENTO

Bodegas refrigeradas Emergent Cold Latin America

Inversión de US$20 millones refuerzan infraestructura logística de alimentos refrigerados en Guatemala

Right
Bomberos Voluntarios realizan labores de búsqueda y control de incendios entre los escombros tras la explosión en San Raymundo el día del incendio, 17 de noviembre. (Foto, Prensa Libre: cortesía Bomberos Voluntarios)

Tragedia en San Raymundo: Mintrab investiga explosión mortal y posibles sanciones

Right

Sin embargo, la pronta intervención policial evitó tal extremo y, de inmediato, fueron puestos a disposición de los juzgados respectivos, añadió el informe.

Al momento de ser rescatados y trasladados, los señalados presentaban golpes que, presuntamente, fueron ocasionados por algunas personas, indicó la Policía.

Para leer más: Linchamientos frente a niños: las graves consecuencias que tienen en la infancia guatemalteca estos actos violentos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Extorsiones Extorsiones en Guatemala Zona 18 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS