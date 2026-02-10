Turistas costarricenses resultan con golpes al chocar microbús contra camión en Sololá

Cinco mujeres originarias de Costa Rica resultaron con crisis nerviosa y golpes leves tras un accidente de tránsito ocurrido este martes 10 de febrero en el kilómetro 130 de la ruta Interamericana, en el caserío Los Encuentros, Sololá, reportaron los Bomberos Voluntarios.

El percance se registró cuando un microbús, en el que viajaban las costarricenses, colisionó contra la parte lateral de un vehículo pesado, por causas aún no determinadas.

Al lugar acudieron elementos de la 98 Compañía de Bomberos Voluntarios, quienes evaluaron a las ocupantes del microbús y determinaron que no era necesario su traslado a un centro asistencial.

Las afectadas fueron identificadas como:

Ana Cecilia Turón, de 65 años

Vilma Turón González, de 64 años

Marielos Quiroz Salazar, de 71 años

Sonia Fabián Turón González, de 65 años

Amelia Durón González, de 62 años

Según confirmaron los socorristas, todas se dirigían hacia el occidente del país.

Otros accidentes en la jornada

Más temprano, en el kilómetro 91 de la misma ruta Interamericana, se reportó un camión volcado sobre la cinta asfáltica.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Tecpán Guatemala, a bordo de la unidad AD-132, atendieron a dos personas heridas y permanecieron en el lugar por prevención, debido al derrame de combustible y aceite.

Además, en la 28 calle y avenida Hincapié, zona 13 capitalina, frente al ingreso de la colonia Santa Fe, se registró otro accidente en el que estuvieron involucrados un camión, un automóvil y dos motocicletas. Cuerpos de socorro informaron que hubo varios heridos y una persona fallecida.

