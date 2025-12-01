Ultiman a mujer frente a su hijo en tienda de ropa en Chimaltenango; otros dos niños se salvan por salir a comprar comida

Yolanda Elizabeth Chitit Cac, de 35 años, fue ultimada a balazos este lunes 1 de diciembre en el interior de una tienda de ropa nueva, ubicada en la 6ª avenida y 2ª calle de la zona 2 de la cabecera de Chimaltenango, informaron los Bomberos Voluntarios.

El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba acompañada de uno de sus tres hijos menores, quien presenció el crimen. Los otros dos niños habían salido a comprar el almuerzo, por lo que quedaron ilesos. Según los socorristas, los tres menores fueron atendidos por crisis nerviosa.

Gerónimo Can, portavoz de los Bomberos Voluntarios, indicó que Chitit Cac ya no presentaba signos vitales al momento de su evaluación.

Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron el área mientras fiscales del Ministerio Público iniciaban la recolección de evidencias.

Aunque las autoridades no han confirmado una hipótesis oficial, no se descarta que el crimen esté relacionado con extorsiones.

