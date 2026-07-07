Sucesos
Ultiman a pareja que viajaba en motocicleta; niño de 2 años sobrevive al ataque en Chimaltenango
Una pareja fue ultimada a balazos cuando se desplazaba en motocicleta en la ruta hacia el Hospital Regional de Chimaltenango. Un niño de aproximadamente 2 años sobrevivió al ataque.
Agentes de la PNC resguardan la escena donde una pareja fue ultimada a balazos en la ruta hacia el Hospital Regional de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)
Una pareja que se desplazaba en una motocicleta fue ultimada a balazos este martes 7 de julio en el sector C de La Alameda, en el lugar conocido como El Eucalipto, en la ruta hacia el Hospital Regional de Chimaltenango, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
El ataque ocurrió en los límites del municipio de El Tejar y la cabecera departamental de Chimaltenango. Las víctimas, un hombre y una mujer, murieron en el lugar y sus cuerpos quedaron sobre la motocicleta, que permaneció a un costado de la carretera.
En el hecho sobrevivió un niño de aproximadamente 2 años, quien resultó ileso. Como medida de prevención, los socorristas lo trasladaron a un centro asistencial para su evaluación.
Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas por las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron la escena mientras esperaban la llegada de fiscales del Ministerio Público (MP), quienes efectuarían las diligencias correspondientes para recabar evidencias e iniciar la investigación del ataque.
Los Bomberos Municipales Departamentales de El Tejar informaron sobre la atención de la emergencia.
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🚨 Incidente armado 🚨— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) July 7, 2026
Sector “C”, La Alameda, Chimaltenango, se produce un incidente armado, elementos de la estación de @ASONBOMDGT de El Tejar a bordo de las unidades AD-133 y RD-125 informan que en el lugar se localizan dos personas fallecidas, un hombre y una mujer quienes… pic.twitter.com/wIvxpz8Lpf