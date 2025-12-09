Ultiman a tatuador en su estudio de San Cristóbal mientras atendía a un cliente

Un hombre murió a balazos este martes 9 de diciembre dentro de un estudio de tatuajes ubicado en la 7ª avenida y 3ª calle de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, informaron fuentes oficiales.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, al ingresar al local encontraron a una persona herida de bala tendida en el suelo. Al evaluarla, confirmaron que había fallecido.

De acuerdo con medios locales, la víctima sería José Nery Colocho Benavides, de 24 años, quien presuntamente trabajaba en el lugar como tatuador.

Versiones apuntan que el ataque ocurrió mientras la víctima atendía a un cliente, cuando un hombre armado ingresó al establecimiento y le disparó. En el sitio quedaron guantes y material de trabajo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni han informado sobre posibles líneas de investigación.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el cuerpo tendido y, al fondo, una pantalla de lo que parece ser un sistema de videovigilancia. El crimen podría haber quedado registrado en video.