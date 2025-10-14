Un machete, una reacción letal y un video que lo documentó todo: piloto de bus muere baleado tras incidente vial

El sonido de un disparo interrumpió la rutina matutina de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. Pero esta vez, el eco del arma no se quedó en el municipio. Videos captados por testigos y cámaras de video vigilancia recorrieron redes sociales y convirtió un altercado vial en tema de debate nacional.

En la grabación se observa cómo un autobús de los transportes Esmeralda le cierra el paso a un picop. Del bus desciende un hombre con un machete en mano, identificado después como Alfredo Cániz Simón, de 33 años. Camina con paso firme hacia el otro conductor, que permanece dentro de su vehículo junto a su esposa e hijos. Un grito, un movimiento brusco… y un disparo.

El piloto del bus cae al instante.

Un video, tomado desde un segundo nivel de una vivienda, no tarda en viralizarse. Las redes se encienden. En cuestión de horas, el nombre del municipio se convierte en tendencia. Los comentarios se dividen.

“Cualquier padre haría lo mismo”, se lee en uno. “Era exceso de fuerza. ¿Por qué no se fue del lugar?”, responde otro. Hay quienes culpan al sistema de transporte extraurbano y quienes acusan al conductor armado de haber actuado con violencia letal innecesaria.

En medio de la conmoción digital, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron las investigaciones. La hipótesis inicial apunta a legítima defensa, figura contemplada en el Código Penal guatemalteco cuando hay una amenaza real e inminente contra la vida o la integridad física.

Mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos, el video sigue circulando, replicado una y otra vez. Cada reproducción reaviva el debate: ¿se trató de defensa propia o de un uso desproporcionado de la fuerza?

Vecinos y curiosos en el lugar respaldaron la versión de la defensa propia, señalando el comportamiento abusivo de algunos pilotos del transporte extraurbano. “Todos conocemos cómo se comportan, siempre van peleando por el pasaje y no respetan a nadie”, relató un testigo.

El Código Penal guatemalteco reconoce la legítima defensa como una causa de justificación cuando una persona actúa ante una amenaza real e inminente que ponga en peligro su vida, la de su familia o su integridad física.

La PNC informó que, tras una acción inmediata, agentes capturaron al presunto responsable del ataque armado ocurrido en San Antonio, Suchitepéquez, donde un hombre perdió la vida. En el operativo también se incautó un arma de fuego.