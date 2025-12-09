Sucesos
Una pareja muere en emboscada en Santa María La Paz 3; niño de 8 años resulta herido de bala
Una pareja murió baleada dentro de un vehículo en zona 21, y un niño que los acompañaba resultó herido.
El vehículo donde viajaban las víctimas quedó sobre la ruta con múltiples perforaciones de bala, tras el ataque armado en zona 21. (Foto Prensa Libre: CVB)
Un ataque armado dejó dos personas muertas y un niño herido, este martes 9 de diciembre, en la 6a. avenida E y 14 calle, colonia Santa María La Paz 3, zona 21, en la entrada a Loma Blanca, informaron los Bomberos Voluntarios.
Según información preliminar, un hombre y una mujer fallecieron dentro de un vehículo que presentaba múltiples perforaciones de bala. Un niño de 8 años que los acompañaba resultó herido en el tórax y fue trasladado al Hospital Roosevelt.
Medios locales informaron que la mujer fue identificada como Angie del Rosario Pivaral, de 29 años.
El vehículo quedó detenido sobre la ruta, con impactos visibles en el parabrisas y en el vidrio del lado del copiloto, lo que hace suponer que los atacantes dispararon desde ambos flancos.
Fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar para recabar indicios. La Policía Nacional Civil resguarda el área y efectúa patrullajes para localizar a los responsables del hecho.
