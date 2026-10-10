Vehículo avanza en contra de la vía e impacta contra cabezal en el puente El Incienso

Guatemala

Vehículo avanza en contra de la vía e impacta contra cabezal en el puente El Incienso

En las imágenes se ve cómo un vehículo avanza sobre el puente de El Incienso en contra de la vía. El hecho habría ocurrido en hora de la madrugada.

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Cámaras de la Municipalidad de Guatemala captaron al conductor. Fotografía: Amílcar Montejo.

Los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito han estado activos las últimas horas a consecuencia de distintos accidentes de tránsito, uno de ellos reportado por un conductor que manejaba contra la vía.

El hecho fue compartido por Amílcar Montejo, jefe de Comunicación Social de Emetra, quien informó sobre un conductor que iba en sentido contrario en pleno puente El Incienso.

Las imágenes captadas por las cámaras de la Municipalidad de Guatemala documentaron al auto que buscaba salir de la zona 1 capitalina, pero desde el carril equivocado.

El auto involucrado no pudo seguir mucho tiempo ya que impactó de frente con un cabezal, quedando el vehículo liviano con serios daños, según las imágenes compartidas por Montejo.

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Hasta ahora no se ha informado las condiciones en que manejaba el conductor que iba en sentido contrario, o si fue consignado por las autoridades, pero el hecho fue reportado alrededor de las 3 de la mañana.

Así quedó el vehículo tras el accidente. Fotografía: Amílcar Montejo.

Las autoridades de tránsito han pedido a los conductores en distintas ocasiones percatarse de las señales de tránsito, no manejar a excesiva velocidad o bajo efectos de bebidas alcohólicas para evitar accidentes.

Otros incidentes

Las autoridades reportaron también a un hombre y a una mujer herida tras un accidente en la calzada Roosevelt, ambos se conducían en una motocicleta y fue necesario su traslado a un hospital.

También se reportó otro accidente en motocicleta en el kilómetro 13.5 de la ruta CA-9, sobre el puente Villa Lobos, los paramédicos al llegar al lugar se percataron que la persona involucrada había fallecido y el paso permaneció cerrado por algunas horas.

En la ruta CA-2 Occidente, en Siquinala, Escuintla, los cuerpos de socorro reportaron otro incidente sobre la carretera, documentando a una persona fallecida.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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