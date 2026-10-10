Bomberos Voluntarios recuperan cuerpos de dos desaparecidos por accidente de helicóptero en el lago de Atitlán

Luego de dos días de trabajo un equipo especial de los Bomberos Voluntarios logró recuperar los restos de dos personas que permanecían desaparecidas, después que un helicóptero sufrió un accidente en el lago de Atitlán.

Los cuerpos recuperados pertenecerían al piloto Jorge Rodolfo Maldonado y al pasajero Pablo José Polanco Agustín, los únicos que no habían sido localizados tras el accidente ocurrido el jueves 8 de octubre.

La Sección de Rescate y Salvamento Acuático “Hombres Rana”, de los Bomberos Voluntarios, localizó la noche de ese viernes el helicóptero, intensificando los trabajos de los últimos dos días para recuperar a los desaparecidos.

“Los dos días de la fase operativa para poder efectuar búsqueda, localización, extracción y recuperación fueron coordinadas y bajo el mando del Mayor; Juan Díaz Muñoz jefe nacional de la sección acuática”, explicó el cuerpo de socorro.

Los cuerpos fueron localizados al filo de la media noche, concluyendo de esa manera las acciones de los paramédicos para localizar a los últimos desaparecidos de dicho accidente.

Parte del equipo utilizado en la operación. Fotografía: Bomberos Voluntarios.

La unidad de paramédicos que trabajó en el rescate cuenta con una certificación internacional, buceadores capacitados en este tipo de operaciones para la búsqueda de desaparecidos.

“También fue necesario el utilizar nuestro equipo de tecnología, como el dron subacuático del cuál se obtuvieron las imágenes de referencia para poder localizar el fuselaje del aeronave de ala rotativa”, explicó Comunicación Social de Bomberos Voluntarios.

El accidente

El accidente ocurrió cuando el helicóptero se dirigía hacia el área del lago de Atitlán, después de despegar de la terminal aérea de la capital.

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Según los datos divulgados por la Dirección General de Aeronáutica Civil, la aeronave salió a las 12.11 horas con destino a un hotel de la zona. El vuelo estaba previsto para durar aproximadamente 30 minutos y el accidente habría ocurrido entre las 12.35 y las 12.48 horas.

En el helicóptero viajaban siete personas. Cinco fueron rescatadas con vida, mientras que las otras dos quedaron desaparecidas tras la caída de la aeronave al lago.

El equipo en cercanías del lago la noche de este 9 de octubre. Fotografía: Bomberos Voluntarios.

Entre los sobrevivientes se encuentran Andrea Lozano de Sittenfeld, Diego Díaz, César Enrique Catú, Caterin Victoria Chay Carrillos y Sandra Natali Santizo Romero, de acuerdo con la identificación divulgada.