Videos muestran cómo ocurrió el accidente de un helicóptero en el lago de Atitlán

Un helicóptero resultó involucrado en un accidente este 8 de octubre en el lago de Atitlán.

En la aeronave viajaban siete personas, de las cuales cinco fueron rescatadas por bomberos y dos continúan desaparecidas.

Las personas rescatadas fueron identificadas como Sandra Natali Romero, Diego Diaz, Andrea Lozano de Sittenfeld, Cesar Enrique Catú y Caterin Victoria Chay Carrillos.

Mientras tanto, el piloto Jorge Rodolfo Maldonado y Pablo José Polanco Agustín continúan desaparecidos.

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que el helicóptero Airbus EC 30, con matrícula TG-GUH, despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora a las 12.11 horas de este jueves.

El destino del vuelo era un hotel ubicado en la parte norte del lago de Atitlán, con un tiempo total previsto de 30 minutos.

El accidente se registró entre las 12.35 y las 12.48 horas.

Según las autoridades, está pendiente establecer el estado de salud de las personas rescatadas, mientras continúan las labores de búsqueda de los otros dos ocupantes.

En redes sociales se compartieron varios videos en los que se observa cómo el helicóptero se desploma y choca contra el agua. Minutos después, la aeronave se hunde en el lago.