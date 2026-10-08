Socorristas buscan sobrevivientes tras alerta por accidente de helicóptero en el lago de Atitlán

Una aeronave que presuntamente salió del Aeropuerto Internacional La Aurora cayó en el lago de Atitlán, en Panajachel, Sololá.

Embarcaciones locales y Bomberos Voluntarios participan en las labores de búsqueda.

Un helicóptero con matrícula TG-GUH, modelo Airbus H130, se habría precipitado este jueves 8 de octubre a las aguas del lago, según reportes preliminares.

De acuerdo con la información inicial, la aeronave procedía de la ciudad de Guatemala y llegaba al área del lago cuando ocurrió el incidente.

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Tras conocerse la emergencia, embarcaciones locales comenzaron las labores de búsqueda, mientras integrantes de los Bomberos Voluntarios de Panajachel se movilizaron al lugar para ingresar al agua y buscar posibles víctimas.

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas viajaban a bordo del helicóptero y cuál es su condición. Tampoco se han establecido oficialmente las causas del accidente.

En el sector se reportan fuertes lluvias; sin embargo, no se ha determinado si las condiciones meteorológicas tuvieron alguna relación con lo ocurrido.

Se espera que las autoridades aeronáuticas y los cuerpos de socorro proporcionen información para esclarecer las circunstancias del hecho y conocer los resultados de las operaciones de búsqueda.

Hombres rana de los Bomberos Voluntarios se preparan para ingresar al lago, ya que preliminarmente se reportan dos personas desaparecidas.

Actualización

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirma el accidente aéreo en el lago de Atitlán y explica que una aeronave despegó a las 12.11 horas desde la terminal aérea en la capital con destino a un hotel en el lago, en un vuelo previsto de 30 minutos, el cual habría ocurrido entre las 12.35 y 12.48 horas.

Agrega que el helicóptero transportaba siete personas, cuyo estado de salud se encuentra pendiente de establecer.

Los Bomberos Voluntarios informan que cinco personas han sido localizadas; sin embargo, dos continúan desaparecidas.

🚧 Aviso Importante 🚧 https://t.co/9tOwHVq8Ah — dgac_guatemala (@DGAC_CIV) October 8, 2026

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*Con información de Fredy de León.