Los nuevos detalles revelados por la PNC sobre el helicóptero que cayó en el lago de Atitlán

Este 8 de octubre, las autoridades informaron sobre la caída de un helicóptero en las profundidades del lago de Atitlán, así como sobre los esfuerzos de los cuerpos de socorro para buscar y rescatar a los pasajeros que viajaban en la aeronave.

En un principio, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) indicó que el helicóptero accidentado era un modelo Airbus H130, con matrícula TG-GUH, y que en su interior viajaban siete personas, incluido el piloto.

Ahora, la Policía Nacional Civil (PNC) ha revelado nuevos detalles sobre el accidente, como que ocurrió alrededor de las 12:45 horas, específicamente frente a una playa privada de un hotel ubicado en la finca San Buenaventura, en Panajachel.

El helicóptero provenía del Aeropuerto Internacional La Aurora y tenía como destino un helipuerto del hotel.

Por causas que actualmente se desconocen, el helicóptero cayó en las profundidades del lago de Atitlán, por lo que los cuerpos de socorro llegaron al lugar para realizar las labores de rescate.

"En el lugar se encontraron equipos de rescate, lancheros, bomberos voluntarios y hombres Rana", señaló la PNC.

Ejército de Guatemala responde ante emergencia aérea en el lago de Atitlán



La rápida movilización de personal del Ejército de Guatemala, a través del Apostadero Naval de Atitlán, permitió brindar apoyo en el rescate de cinco personas tras la caída de un helicóptero en aguas del… pic.twitter.com/9GOIDqObEj — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) October 8, 2026

Las autoridades indicaron que el helicóptero se encontraba a una profundidad de entre 200 y 300 metros y que los equipos de rescate contaban con equipo que les permitía llegar hasta los 100 metros.

"Se estableció que las personas afectadas son empresarios de la ciudad capital, y que el día de hoy tenían una capacitación en el Hotel Atitlán, y debido a los hechos, la actividad fue suspendida", señaló la PNC.

Las autoridades lograron rescatar a cinco personas, quienes no necesitaron atención médica y actualmente se encuentran hospedadas en el hotel. Fueron identificadas como:

Andrea Lozano Ardón de Sittenfeld

Diego Díaz

César Enrique Morales Catu

Caterin Victoria Chay Carrillo

Sandra Natali Santizo Romero

Por otro lado, las dos personas que permanecían atrapadas en la aeronave eran:

El piloto Jorge Rodolfo Maldonado

Pablo José Polanco Agustín

🚨ACCIDENTE AÉREO🚨



Lago de Panajachel, Solola



Siguen las acciones de parte de "Hombres Rana" para localizar a las dos personas desaparecidas luego de la caída de una aeronave,realizando inmersiones por medio de personal certificado y apoyo tecnológico. pic.twitter.com/tjXekdB8FG — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 8, 2026

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