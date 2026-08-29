Vehículo iba contra la vía en zona 6, chocó contra un auto de valores y terminó contra una parada de bus

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital detalló cómo ocurrió un percance vial este sábado 29 de agosto en la zona 6 de la capital.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, explicó que durante la madrugada un vehículo circulaba contra la vía en la calzada José Milla y 15 avenida de la zona 6.

Según Montejo, el piloto pretendía llegar hasta el viaducto Fuentes Mohr, pero colisionó con un vehículo que transportaba valores.

Por el impacto, el automóvil fue impulsado hacia una estación de autobús y chocó contra un automotor que estaba estacionado.

Montejo añadió que en el caso intervinieron la Policía Nacional Civil y los bomberos. Además, al conductor le practicarían la prueba de alcoholemia.

El reporte de los Bomberos Voluntarios detalló que en la 15 avenida de la zona 6, técnicos en urgencias médicas evaluaron a un hombre de aproximadamente 35 años, quien no fue identificado y presentaba heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

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Los socorristas le brindaron soporte vital avanzado y posteriormente lo trasladaron a la emergencia de un centro asistencial, donde médicos lo esperaban para comenzar la atención hospitalaria, según el reporte de los bomberos.

Agregaron que alertaron a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.

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