Vehículo queda volcado sobre el anillo periférico tras accidente con un transporte pesado

Guatemala

Vehículo queda volcado sobre el anillo periférico tras accidente con un transporte pesado

Los cuerpos de socorro también reportaron la localización de personas fallecidas en distintas emergencias ocurridas en las últimas horas.

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Tres personas fueron trasladadas a un hospital. Fotografía: Bomberos Municipales.

Los paramédicos reportaron distintas emergencias durante la madrugada de este sábado 18 de julio, entre ellas, un accidente registrado en el anillo periférico que dejó un vehículo volcado sobre la carretera.

Alrededor de las tres de la mañana el Cuerpo de Bomberos Municipales fue alertado de un accidente sobre los puentes de la Calzada Roosevelt y Calzada San Juan, en la zona 7 del anillo periférico.

Al llegar encontraron un vehículo completamente volcado, luego que este sufrió un accidente donde también se vio involucrado un transporte pesado, según el reporte de los paramédicos.

El vehículo de menor tamaño y peso llevó la peor parte del accidente el quedar completamente volcado, por el que rescatistas fueron alertados. La información divulgada da cuenta que tres personas fueron trasladas a un centro asistencial.

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El mismo cuerpo de socorro fue alertado sobre otro vehículo volcado, pero esta vez en el boulevard Rafael Landívar, sobre la 11 calle de la zona 15, teniendo que rescatar al conductor del vehículo.

El piloto presentaba golpes derivado del accidente, por lo que fue necesario su traslado a un centro asistencial privado, según el reporte compartido por el Cuerpo de Bomberos Municipales.

Sucesos

Los Bomberos Voluntarios reportaron la localización de un cuerpo en el sector conocido como La Palangana, de la zona 4 de Mixco. Los restos se encontraban envueltos entre sabanas.

En otro reporte de violencia también documentaron a una persona desmayada en un hotel de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7. Al ingresar a la habitación y tratar de dar auxilio a una mujer, confirmaron que ya había fallecido.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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