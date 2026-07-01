Mingob: disputas entre estructuras criminales provocó el aumento de homicidios en mayo

El Ministerio de Gobernación (Mingob), reconoció que mayo fue el mes con más homicidios registrados en el 2026, y que el incremento responde a disputas territoriales entre estructuras criminales.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), informó el 24 de junio pasado, que mayo cerró con 297 homicidios, la cifra mensual más alta del año, aunque todavía inferior a los 305 registrados en el mismo mes del 2025. El CIEN también explicó que a pesar del incremento de casos de violencia homicida, la tasa interanual disminuyó de 17.4 a 16.2 por cada 100 mil habitantes.

La cartera del Interior reconoció las cifras presentadas por el CIEN, pero explicó que ya se investiga a varios grupos delictivos que son responsables de este aumento de casos.

Además, el Mingob justificó que la violencia homicida no es generalizada, sino se focaliza en 10 departamentos del país.

"El 85% de los crímenes se concentra en solo 10 departamentos, liderados por el departamento de Guatemala, con un 42% de los casos. Por ello, el aumento de mayo no refleja un colapso del sistema de seguridad, sino la necesidad de reajustar los operativos en puntos críticos específicos", comentó de manera institucional el Mingob.

Los datos

El pasado 24 de junio, el CIEN presentó su informe del Índice de Violencia Homicida en donde destaca que entre enero y mayo del 2026 se registraron mil 172 homicidios, mientras que en el mismo período del 2025 se contabilizaron mil 345.

El análisis también confirma que la violencia homicida continúa concentrándose en hombres jóvenes.

De las 297 muertes violentas registradas en mayo, 35 víctimas fueron mujeres. Además, el 59.3% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años.

Los 10 departamentos más violentos

Según las cifras oficiales, procesadas por el CIEN, el 85% de la violencia homicida se concentra en 10 departamentos del país, y de estos, casi la mitad de sucesos ocurren en el departamento de Guatemala.

• Guatemala: 489

• Escuintla: 133

• Petén: 78

• Chiquimula: 59

• Santa Rosa: 56

• Izabal: 53

• Chimaltenango: 36

• Jalapa: 34

• Jutiapa: 33

• Zacapa: 29

Operativos

Como parte de las acciones para contener la violencia, el Mingob informó que ejecuta un plan de seguridad que incluye patrullajes combinados entre la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala, en las zonas de mayor incidencia de la capital, Villa Nueva, Mixco y Escuintla.

Además, señaló que desarrolla allanamientos semanales por medio de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), para desarticular clicas de los grupos terroristas MS-13 y Barrio 18.

Estos grupos terroristas "dinamizan los asesinatos por cobro de extorsiones. Además, se han incrementado los operativos de registro en rutas principales y centros urbanos para incautar armas ilegales, considerando que la mayoría de los homicidios se ejecutan con estas", indicó la cartera.

El CIEN, en su informe mensual, también advirtió que aunque los indicadores muestran una reducción respecto del año pasado, es necesario fortalecer la prevención del delito, el sistema penitenciario y la focalización de los operativos policiales para sostener la tendencia a la baja. El centro de investigación también recomendó ampliar la infraestructura penitenciaria y reforzar las acciones para impedir que desde las cárceles se coordinen actividades criminales, como las extorsiones.